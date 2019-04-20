2019-04-20T09:09:20+03:00
Общество

Губернатор Василий Голубев подтвердил намерение построить в Ростове-на-Дону метро

Однако вновь уточнил, что речь идет не о классическом, а о подземно-наземном варианте
Александр СТЕПАНОВ
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Так, например выглядит переход в подземный участок метро из наземного в Москве.Так, например выглядит переход в подземный участок метро из наземного в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава донского региона Василий Голубев опять подтвердил намерение начать строительство метрополитена в южной столице — более того, по его словам, проект уже готовится.

- Эта тема стоит на повестке дня, - заявил губернатор Ростовской области в кулуарах V Ялтинского международного экономического форума. - До конца текущего месяца будет доклад о том, на какой стадии находится рабочая группа.

Однако, уточнил он вновь, речь идет скорее не о классическом варианте подземки, то есть сильного заглубления, а о комбинированном сочетании небольшого заглубления и навесного рельсового транспорта — иначе говоря, наземно-подземном метро.

- Если мы будем понимать, что проект интересен ростовчанам, то, в принципе, готовимся к проектированию, - подчеркнул Голубев.

Буквально три недели назад на совещании в Ростове-на-Дону, обсуждая национальные и региональные проекты, губернатор тоже касался темы метро — тогда он объявил, что «не хочется уходить с этим проектом в следующую пятилетку», что «нужно движение вперед, а не просто разговоры» и дал поручение после 20 апреля представить ему доклад с конкретными данными.

Что касается непосредственно самого варианта строительства (подземно-наземного), то об этом также говорилось ранее — против метро глубокого залегания высказывались специалисты, аргументируя это сложностью грунтов в Ростове-на-Дону.

Василий Голубев, комментируя этот вопрос ТАСС, уточнил, кроме того, что строить наземно-подземное метро еще и дешевле, чем подземное, плюс сообщил о рассмотрении вопроса по привлечению инвесторов — для реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства, что, к слову, не исключает и финансирования из федеральной казны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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