2019-04-20T09:27:11+03:00
Общество

Реконструкция Детской железной дороги в Ростове-на-Дону продлится еще больше года

В СКЖД пообещали открыть ее к середине 2020-го
Александр СТЕПАНОВ
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Срок сдвинулись, как объясняется, из-за "увеличения объема строительных работ". Фото: ВКонтакте / группа ДЖД.Срок сдвинулись, как объясняется, из-за "увеличения объема строительных работ". Фото: ВКонтакте / группа ДЖД.
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Ростовская Детская железная дорога откроется не раньше середины следующего года — сроки ее модернизации продлены из-за «увеличения объема строительных работ», сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в СКЖД.

Изначально, уточнили в структуре, в рамках модернизации малой магистрали, которая началась в сентябре 2018-го, планировалось заменить железнодорожные пути, а также отремонтировать отдельные помещения станции «Солнечная» и локомотивного депо, однако уже когда процесс был запущен, решили пересмотреть проект и полностью обновить инфраструктуру и учебную базу детской железной дороги.

- Новый проект предусматривает полную замену инженерных коммуникаций, устройств сигнализации и железнодорожных путей, - уточнили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. - На всем протяжении малой магистрали обустроят новые пешеходные переходы и переезды, обновят железнодорожный мост. Кроме того, на участке в районе ТЦ "Эльдорадо" Детскую железную дорогу с помощью малых архитектурных форм отделят от автомобильной парковки, что исключит возможность нарушения графика движения поездов по малой магистрали из-за неправильно припаркованных машин.

Сейчас на ДЖД, которая располагается в парке Островского и чьи пути проходят по его периметру, завершаются демонтажные работы (они выполнены на 90 процентов), идет прокладка кабельных коммуникаций и строительно-монтажные работы в хозяйственных помещениях комплекса депо и в учебных классах. В ближайшее время начнется подготовка земляного полотна к укладке нового железнодорожного пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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