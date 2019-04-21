2019-04-21T02:10:04+03:00
Звезды

День рождения Басты: рэпер показал свое главное достижение за 39 лет

И оно не связано с музыкой
Илья БОГОМОЛОВ
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20 апреля известный ростовчанин Василий Вакуленко, он же рэпер Баста, отметил свой 39-ый день рождения. Музыкант дал большой концерт во дворце "Мегаспорт" в Москве, а еще поделился с поклонниками в Instagram интересным фактом. Оказывается, своим главным достижением к 39 годам артист считает свою семью, состоящую из жены-красавицы Елены и двух дочерей-бандиток - Маши и Василисы.

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Моё самое главное достижение за 39 лет!
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Подписчики отметили в комментариях, что одна дочурка похожа на маму, другая - на папу. При этом многие пишут, что счастливому семейству не хватает сыночка.

Напомним, ранее "Комсомолка" узнала подробности школьных лет Василия, прошедших в Ростове-на-Дону. Оказывается, в десятом классе за длительные прогулы юного Басту выгнали из-за парты, и он ушел в музыкальное училище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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