День рождения Басты: рэпер показал свое главное достижение за 39 лет
20 апреля известный ростовчанин Василий Вакуленко, он же рэпер Баста, отметил свой 39-ый день рождения. Музыкант дал большой концерт во дворце "Мегаспорт" в Москве, а еще поделился с поклонниками в Instagram интересным фактом. Оказывается, своим главным достижением к 39 годам артист считает свою семью, состоящую из жены-красавицы Елены и двух дочерей-бандиток - Маши и Василисы.
Подписчики отметили в комментариях, что одна дочурка похожа на маму, другая - на папу. При этом многие пишут, что счастливому семейству не хватает сыночка.
Напомним, ранее "Комсомолка" узнала подробности школьных лет Василия, прошедших в Ростове-на-Дону. Оказывается, в десятом классе за длительные прогулы юного Басту выгнали из-за парты, и он ушел в музыкальное училище.
ИСТОЧНИК KP.RU