2019-04-22T12:48:35+03:00
Общество

Соцсети: в Таганроге открылся сезон коммунальных фонтанов

Жители комментируют очередной порыв трубы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Стоп-кадр видео ВК "Авто Ростов-на-Дону | Регион 61"Стоп-кадр видео ВК "Авто Ростов-на-Дону | Регион 61"
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Житель Таганрога выложил в социальные сети видео последствий порыва трубы. Как пояснил автор, не выдержали коммуникации на улице Прохладной.

Комментарии не заставили себя ждать (авторские орфография и пунктуация сохранены): «Уже начали сборы средств?», «Улица же прохладная) теперь прохладней будет», «Там десять метров до Водоканала. Устранят быстро. Это водовод», «Черепашки Ниндзи бастуют».

Напомним, на прошлой неделе в Таганроге на месяц перекрыли движение из-за обрушившегося коллектора и объявили режим чрезвычайной ситуации. И это далеко не первое подобное ЧП в городе. 30 марта обрушился коллектор в районе пересечения улиц Штыба и Конторской. А год назад "КП" писала про "царь-яму" в Таганроге, образовавшуюся по той же причине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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