Ростовчан напугали скульптуры, выставленные на остановке в центре города

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-22T16:55:24+03:00

Не всем оказалось близко современное искусство

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В редакцию "Комсомолки" обратилась читательница Наталья Ростовцева. Женщина сфотографировала стеклянную остановку на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Садовой, внутри которой открылась мини-выставка работ местного скульптора Маши Богораз. На обозрение ростовчанам выставили фигуры странных зверей на тонких ножках, выполненных в узнаваемом стиле их создательницы. Но, похоже, что они понравились далеко не всем прохожим.

- Какие-то освежеванные тушки. Дети пугаются, взрослые подпрыгивают, - возмущается Наталья. - Вчера 5-летний сын моей соседки спросил: "Мамочка, почему здесь эти бедные трупики?" Ну это же ненормально!

Напомним, год назад скульптуры Маши Богораз украсили VIP-терминал аэропорта Платов. Фигуры в человеческий рост напоминали котов, прилетевших из далекой галактики.

ИСТОЧНИК KP.RU