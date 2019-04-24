Ростовская прокуратура обязала избавиться от змей, поселившихся в заброшенном доме

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-24T15:10:36+03:00

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Прокуратура обратила внимание на ролик, который несколько дней обсуждали в Интернете. Рабочие сняли заброшенный дом у железной дороги, где в стенах поселились змеи. Поначалу решили, что это гадюки, но потом успокоились - обычные водяные ужи, которых уж очень много.

- По результатам проверки установлено, что на участке железной дороги перегона Новочеркасск - Александровка расположено кирпичное здание, собственник которого неизвестен, - пояснили в надзорном ведомстве. - В связи с тем, что здание оказалось заброшенным, в нем поселились змеи.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, потребовав навести порядок. Дело взято на контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU