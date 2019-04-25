2019-04-25T12:47:37+03:00
Общество

Какая погода будет на Пасху 2018 в Ростове-на-Дону: синоптики обещают солнце и до 24 градусов тепла

Метеорологи рассказали, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на Пасху 2019
Ольга ГОПАЛО
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Метеорологи рассказали, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на Пасху 2019.Метеорологи рассказали, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на Пасху 2019.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Какая погода будет на Пасху 2018 в Ростове-на-Дону: синоптики обещают солнце и до 24 градусов тепла. В этом году жителей донской столицы ожидает теплая погода во время встречи самого главного праздника в году для всех верующих христиан. Так, в воскресенье, 28 апреля, утром ожидается 11 градусов тепла. А вот в дневные часы воздух прогреется от плюс 19 до 24 градусов выше нуля. К вечеру немного похолодает - до 16 градусов со знаком плюс. Правда, будет солнечно и без осадков. При этом во второй половине дня может подняться сильный западный ветер, порывы которого временами могут достигать одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление в норме - 755 миллиметров ртутного столба в первой половине дня, а потом оно упадет на два пункта.

Напомним, 28 апреля ожидается и прибытие Благодатного огня. Из святой лампады его раздадут всем желающим. Святыня прибудет в Новочеркасский Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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