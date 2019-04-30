В Ростове-на-Дону пожар бушевал рядом с объектом культурного наследия

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-30T10:33:05+03:00

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Поздно вечером, 29 апреля, в центре Ростова-на-Дону произошел пожар. Бушующее в ночи пламя очевидцы сняли на видео. Ролик выложен в городской паблик с вопросом: "Опять бомжи не потушили костер?"

В ГУ МЧС по Ростовской области "Комсомолке" прокомментировали, что горело нежилое строение по адресу: улица Ульяновская, 16. Вызов поступил в 23:18, на месте работали два пожарных расчета, огонь на площади в 100 квадратных метров был потушен за 20 минут. В результате ЧП никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются.

Самый рядовой пожар, однако общественность возмутил тот факт, что рядом со сгоревшим зданием расположен дом по адресу: Ульяновская, 14. А это объект культурного наследия регионального значения - Доходный дом Степана Акимова. Он был построен еще до Революции и сейчас требует реставрации. Известен небольшими изображениями Афродиты на фасаде. Разгорись пожар еще сильнее, старинный особняк вполне мог бы пострадать.

Пожар на Ульяновской Соборном .Ростов-на-Дону Главный

Напомним, только недавно "КП" вспоминала разрушающиеся архитектурные памятники Ростова в связи с горевшим во Франции Собором Парижской Богоматери.

ИСТОЧНИК KP.RU