В Красносулинском районе 63-летняя пенсионерка задушила проводом своего знакомого

СЕГОДНЯ 15:28 2019-05-01T15:30:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красносулинском районе задержали 63-летнюю женщину, подозреваемую в тяжком преступлении. Согласно официальной версии, она расправилась с мужчиной, который в два раза ее моложе.

- По версии следствия, 28 апреля подозреваемая, находясь дома, в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, накинула на шею своему 28-летнему знакомому электрический провод, после чего совершила его удушение, - рассказали в региональном следкоме.

Несчастный скончался на месте преступления. Следователи разбираются в причинах и обстоятельствах пьяной расправы. На время расследования уголовного дела женщину взяли под стражу.

Напомним, прошлой осенью в Ростове-на-Дону 71-летняя пенсионерка зарубила топором мужа, невестку и маленького внука. Мотивом преступления стали "длительные неприязненные отношения на бытовой почве". Знакомые предполагают, что все дело в злополучном квартирном вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU