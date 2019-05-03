2019-05-03T09:58:29+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону направят 24 млн рублей на ремонт дорожных камер

Подрядчик станет известен после аукциона
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Администрация донской столицы объявила аукцион на ремонт и модернизацию камер наблюдения, которые установлены на улицах Ростова-на-Дону. Соответствующий лот появился на сайте государственных закупок.

В частности, известно, что торги пройдут 27 мая. Предполагается, что за 24,2 млн рублей будет обновлено программное обеспечение 106 радаров, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, а также способны распознавать госномера автомобилей, выявлять транспорт, находящийся в розыске.

Напомним, в Ростове-на-Дону камеры наблюдения могут распознавать наезд на стоп-линию, нарушения правил парковки, выезд на полосу для общественного транспорта и пересечение перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Большая часть камер была установлена в прошлом году - в преддверии чемпионата мира по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
6 мая в Ростов-на-Дону прибудет ретро-поезд «Победа»
Рыба, раки, да шашлыки: семья Дибровых вкусно отдыхает в Ростове-на-Дону
Житель Новочеркасска разбил стекло Toyota, чтобы украсть видеорегистратор за 10 тысяч рублей
В Новочеркасске появится новая детская поликлиника
В Волгодонске мужчина угнал у подруги машину
В Ростове-на-Дону у здания штаба Южного военного округа откроют «Аллею Героев»
«На руках маленький Дима Тарасов»: Фолловеры считают, что дочь Анастасии Костенко копия звездного футболиста
«Какие вы милые!»: Виктория Лопырева опубликовала новый снимок с сыном
И заработали фонтаны: парки Ростова-на-Дону открыли весенне-летний сезон
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который стащил строительные материалы
Под Ростовом в аварии с участием автобуса и двух легковушек погибла восьмилетняя девочка, трое пострадали
Соцсети: на Садовой лихач спровоцировал тройную аварию
Полиция: праздник 1 мая в Ростове-на-Дону прошел без происшествий
В Ростове-на-Дону 9 мая во время парада механнизированную колонну возглавят Т-34 и «Катюша»
В Ростовской области объявлен противопожарный режим
Вот это лещ! В Ростове-на-Дону телеведущий Дмитрий Дибров похвастался чебаком
В Ростове-на-Дону открыли движение по понтонному мосту на Зеленый остров
В Красносулинском районе 63-летняя пенсионерка задушила проводом своего знакомого
В Ростове-на-Дону в первомайском шествии профсоюзов приняли участие 15 тысяч человек
Житель Ростова-на-Дону стащил у дорожников тротуарные поребрики
На «Проспекте звезд» в Ростове-на-Дону увековечат имя художника Мартироса Сарьяна
В Ростовской области родным отважной школьницы, погибшей в годы Великой Отечественной войны, вручили орден «Доблести»
На Южном подъезде к Ростову-на-Дону женщина-водитель Mazda CX-5 насмерть сбила девушку на переходе
«Ростов-Дон» вышел в финал чемпионата России
Жителей Ростова-на-Дону приглашают в Зеленый театр посмотреть любимые фильмы
В Ростове-на-Дону будут судить застройщиков, которые продавали квартиры в незаконных многоэтажках