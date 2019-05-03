В Ростове-на-Дону направят 24 млн рублей на ремонт дорожных камер

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-03T09:58:29+03:00

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Администрация донской столицы объявила аукцион на ремонт и модернизацию камер наблюдения, которые установлены на улицах Ростова-на-Дону. Соответствующий лот появился на сайте государственных закупок.

В частности, известно, что торги пройдут 27 мая. Предполагается, что за 24,2 млн рублей будет обновлено программное обеспечение 106 радаров, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, а также способны распознавать госномера автомобилей, выявлять транспорт, находящийся в розыске.

Напомним, в Ростове-на-Дону камеры наблюдения могут распознавать наезд на стоп-линию, нарушения правил парковки, выезд на полосу для общественного транспорта и пересечение перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Большая часть камер была установлена в прошлом году - в преддверии чемпионата мира по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU