2019-05-04T19:49:45+03:00
Звезды

Трусы на голове? Баста удивил поклонников новым аксессуаром

С первого взгляда подписчики не поняли, что это повязка в виде короны
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 мая, рэпер Баста выложил в Instagram фото из Петербурга в тулупе и головном уборе, напоминающим белую корону. Многим поклонникам, правда, сначала показалось, что артист надел на голову трусы, о чем они тут же написали в комментариях. Некоторые ужаснулись, что музыкант получит травму и теперь ходит перебинтованный. Но когда подписчики разглядели аксессуар, то тут же стали дразнить Василия Михайловича царем.

bastaakanogganobastaakanoggano
39
87154 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кстати, известный ростовчанин подписал снимок всего одной цифрой: "39". Вероятно, это отсылка к тому, что недавно музыканту исполнилось 39 лет. Многие поклонники поняли это именно так, но не стали уточнять, что у Василия Вакуленко день рождения - 20 апреля. В результате под снимком посыпались десятки поздравлений - как и две недели назад. Одни подписчики наперебой желали рэперу вдохновения, творческих успехов и долголетия, другие одергивали первых, мол, радостная дата уже прошла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Драка тележкой из гипермаркета попала на видео в Ростове-на-Дону
Почти 150 миллионов рублей будет потрачено на благоустройство парка в Зернограде
Гандболистку "Ростов-Дона" Майю Петрову прооперировали в Германии
Дмитрий Дибров озвучил аудиогид Ростовского зоопарка
Злоумышленник продал технику ростовчанки через Интернет, пока женщины не было дома
Донские полицейские переоделись в сотрудников НКВД
В Ростове-на-Дону пропал 64-летний мужчина, которому требуется помощь
В Ростове-на-Дону неизвестные атаковали базу отдыха
Ростовчане возмутились тому, что в порту вагоны из-под угля промывают водой из Дона
В Ростове-на-Дону, уходя от столкновения, женщина-водитель снесла два дерева
В Ростовской области сельчане обнаружили труп мужчины с обезображенным лицом
В Ростове-на-Дону скончался чемпион России и Европы по бодибилдингу
Возле Ботанического сада любители пожарить шашлыки случайно спалили Hyundai
В Ростовской области весенняя посевная кампания перевалила за «экватор»
В Ростове-на-Дону задержали 21-летнего парня, на счету которого серия краж из автомобилей
В Ростове-на-Дону 4 и 5 мая ожидается теплая погода
В Неклиновском районе мужчина украл из строящегося дома дорогой настенный котел
В центре Ростова-на-Дону мужчина с ножом напал на прохожего
6 мая в Ростов-на-Дону прибудет ретро-поезд «Победа»
Рыба, раки, да шашлыки: семья Дибровых вкусно отдыхает в Ростове-на-Дону
Житель Новочеркасска разбил стекло Toyota, чтобы украсть видеорегистратор за 10 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону направят 24 млн рублей на ремонт дорожных камер
В Новочеркасске появится новая детская поликлиника
В Волгодонске мужчина угнал у подруги машину
В Ростове-на-Дону у здания штаба Южного военного округа откроют «Аллею Героев»