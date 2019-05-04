Трусы на голове? Баста удивил поклонников новым аксессуаром

СЕГОДНЯ 19:49 2019-05-04T19:49:45+03:00

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Сегодня, 4 мая, рэпер Баста выложил в Instagram фото из Петербурга в тулупе и головном уборе, напоминающим белую корону. Многим поклонникам, правда, сначала показалось, что артист надел на голову трусы, о чем они тут же написали в комментариях. Некоторые ужаснулись, что музыкант получит травму и теперь ходит перебинтованный. Но когда подписчики разглядели аксессуар, то тут же стали дразнить Василия Михайловича царем.

bastaakanoggano 39

Кстати, известный ростовчанин подписал снимок всего одной цифрой: "39". Вероятно, это отсылка к тому, что недавно музыканту исполнилось 39 лет. Многие поклонники поняли это именно так, но не стали уточнять, что у Василия Вакуленко день рождения - 20 апреля. В результате под снимком посыпались десятки поздравлений - как и две недели назад. Одни подписчики наперебой желали рэперу вдохновения, творческих успехов и долголетия, другие одергивали первых, мол, радостная дата уже прошла.

ИСТОЧНИК KP.RU