Взорвавшийся дом в Ростовской области газовики проверяли в марте 2019 года
Многоквартирный жилой дом в поселке Чистоозерный Ростовской области, в котором произошел взрыв, специалисты газовой службы проверяли в марте текущего года. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.
- Известно, что в марте этого года в двухэтажном многоквартирном доме был проведен поквартирный осмотр газового оборудования и его опрессовка, а также проверка подводящих газовых сетей, - рассказали чиновники.
Сейчас в целях обеспечения безопасности дом отключен от коммуникаций, на первом этаже установлены подпорки. Причины ЧП выясняются.
Напомним, взрыв прогремел 12 мая около 00:30. Из дома эвакуировали 16 человек, четверо пострадали, из них двое скончались - девочка 9 лет и взрослый мужчина, тело которого несколько часов извлекали из-под завалов. К 9 часам утра поисково-спасательные работы были прекращены.
ИСТОЧНИК KP.RU