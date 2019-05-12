Взорвавшийся дом в Ростовской области газовики проверяли в марте 2019 года

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-12T10:42:33+03:00

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Многоквартирный жилой дом в поселке Чистоозерный Ростовской области, в котором произошел взрыв, специалисты газовой службы проверяли в марте текущего года. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

- Известно, что в марте этого года в двухэтажном многоквартирном доме был проведен поквартирный осмотр газового оборудования и его опрессовка, а также проверка подводящих газовых сетей, - рассказали чиновники.

Сейчас в целях обеспечения безопасности дом отключен от коммуникаций, на первом этаже установлены подпорки. Причины ЧП выясняются.

Напомним, взрыв прогремел 12 мая около 00:30. Из дома эвакуировали 16 человек, четверо пострадали, из них двое скончались - девочка 9 лет и взрослый мужчина, тело которого несколько часов извлекали из-под завалов. К 9 часам утра поисково-спасательные работы были прекращены.

ИСТОЧНИК KP.RU