Взрыв газа в Ростовской области 12 мая 2019: погиб ребенок

Сегодня ночью, 12 мая, в поселке Чистоозерном Ростовской области (Каменский район) прогремел взрыв, предварительно, бытового газа. В результате ЧП обрушилась крыша и часть стены многоквартирного двухэтажного дома по улице Ленина, 35. По информации МЧС, погибла девочка 8 лет - скончалась в карете скорой помощи, - еще один человек без признаков жизни находится под завалами. Двое доставлены в ЦГБ города Каменска-Шахтинского: пожилая женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, второй пострадавший получил травмы средней степени тяжести.

Известно, что сообщение о взрыве поступило спасателям в 0:30, в доме 16 квартир, из здания были эвакуированы 16 жильцов. В результате ЧП полностью разрушены две квартиры, еще пять - частично. Сейчас пожарные проводят разбор завалов, работы осложнены возможной угрозой обрушения здания. На месте происшествия задействованы более 100 специалистов и 23 единицы техники. Скоро туда прибудет испытательная пожарная лаборатория с комплексом "Стрела-П". Для жителей взорвавшегося дома развернут пункт временного размещения на базе Богдановской участковой больницы.

В результате хлопка газа полностью разрушены две квартиры, еще пять – частично.Фото: предоставлено очевидцем

Причины ЧП еще выясняются. В прокуратуре сообщили, что по данному факту проводится проверка, будет дана оценка деятельности организаций, обслуживающих жилой дом.

Спасатели разбирают завалы. Работы спасателей осложнены из-за угрозы обрушения здания.Фото: ГУ МЧС России по РО

ПОДРОБНОСТИ

На 7:50 в поселке Чистоозерный введен режим ЧС. Аварийно-спасательная операция продолжается. В пункте временного размещения находятся 13 человек, с ними работают психологи МЧС России.