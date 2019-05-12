2019-05-12T11:48:14+03:00
Происшествия

Пострадавшие и семьи погибших при взрыве в Ростовской области получат материальную помощь

Губернатор региона распорядился выделить деньги
Илья БОГОМОЛОВ
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Разбор завалов завершен.Разбор завалов завершен.Фото: ГУ МЧС России по РО
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Пострадавшие при взрыве в поселке Чистоозерный Ростовской области получат материальную помощь из регионального бюджета. Такое решение принял донской губернатор.

- Опять газ, и вновь трагедия. Два погибших, в том числе ребенок. Конечно, окажем необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. И в причинах случившегося досконально разберемся. Но как же тяжело терять людей! - написал Василий Голубев в Twitter.

Семьям погибших обещают по миллиону рублей. Получившим вред здоровью направят от 200 до 400 тысяч рублей, а всем прописанным в доме - по 20 тысяч рублей. Владельцы утраченного имущества получат дополнительные компенсации - от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, сегодня ночью, 12 мая, в 0:30 стало известно о взрыве в одной из квартир двухэтажного дома в Каменском районе Ростовской области. В поселке введен режим ЧС, развернут пункт временного размещения жильцов дома, там сейчас находят 13 человек. Еще двоих увезли в больницу с травмами, и двое погибли. Одной из жертв трагедии стала 9-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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