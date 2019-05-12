2019-05-12T15:13:27+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали мошенницу, обманувшую банк на 800 тысяч рублей

Дама взяла кредит, но выплачивать его не собиралась
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Ростовские полицейские раскрыли мошенничество.Ростовские полицейские раскрыли мошенничество.Фото: ГУ МВД России по РО
Изменить размер текста:

Полицейские Кировского района Ростова задержали 32-летнюю женщину. На нее написал заявление представитель банка, в котором гражданка взяла кредит на сумму более 800 тысяч рублей. Как выяснилось после проверки оператором, заключая договор, она указала о себе ложные сведения.

- Полицейские установили, что женщина не собиралась выплачивать кредит, - передает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области. - В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

Сейчас предприимчивая дама находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее в Ростовской области в машине у 24-летней девушки оперативники нашли 70 пакетиков наркотика. Гражданка призналась, что "зелье" должно было уйти на продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новошахтинске 23-летний парень стащил телефоны одновременно у троих мужчин
В центре Ростова-на-Дону провалился асфальт
Взрыв газа в Ростовской области 12 мая 2019: жилой дом не восстановить
Взрыв газа в Ростовской области 12 мая 2019: возбуждено уголовное дело
Соцсети: жители Левенцовки устроили драку с гонщиками на "Приорах"
В Ростове-на-Дону будут несколько дней отключать горячую воду
"Это не мое": ростовский каскадер отжался над пропастью на высоте 20 этажа
Пострадавшие и семьи погибших при взрыве в Ростовской области получат материальную помощь
Взорвавшийся дом в Ростовской области газовики проверяли в марте 2019 года
Два человека пострадали, перевернувшись на машине на трассе "Ростов - Таганрог"
В одном из городов Ростовской области асфальт положили посреди газона
«Продал и потратил»: В Багаевском районе хуторянин украл инструменты из строящегося дома
Трое погибли под Самарским при столкновении мотоцикла и иномарки
В Ростовской области у 24-летней женщины нашли 70 пакетиков с наркотиками
В Морозовском районе злоумышленник стащил из чужого дома ТВ-приставку
«Как кадры к фильму ужасов»: В Ростове-на-Дону городские парки атаковали гусеницы
В Ростов-на-Дону прибудет ковчег с мощами Сергия Радонежского
В Волгодонске парень выхватил сумку с деньгами у женщины
«Молодая волна»: В Ростовской области стартует образовательный форум
В Новочеркасске пьяный водитель протаранил три машины
«Мне встать и выкинуть вас?»: В Ростове-на-Дону водитель остановил автобус, чтобы пассажиры уступили место ветерану
В Ростове-на-Дону дети нашли тело женщины на крыше гаража
В Ростовской области на трассе М4 «ДОН» столкнулись иномарка и «КамАЗ»
В Ростове-на-Дону из-за забегов два дня будут ограничивать движение