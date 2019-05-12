В Ростове-на-Дону задержали мошенницу, обманувшую банк на 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-12T15:13:27+03:00

Дама взяла кредит, но выплачивать его не собиралась

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Полицейские Кировского района Ростова задержали 32-летнюю женщину. На нее написал заявление представитель банка, в котором гражданка взяла кредит на сумму более 800 тысяч рублей. Как выяснилось после проверки оператором, заключая договор, она указала о себе ложные сведения.

- Полицейские установили, что женщина не собиралась выплачивать кредит, - передает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области. - В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

Сейчас предприимчивая дама находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее в Ростовской области в машине у 24-летней девушки оперативники нашли 70 пакетиков наркотика. Гражданка призналась, что "зелье" должно было уйти на продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU