На въезде в Азов хотят разместить баннер с фотографией «Мисс-Россия 2019» Алины Санько

15 Май 13:47 2019-05-15T13:49:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Городская Дума Азова выступила с неожиданной инициативой. Депутаты предлагают разместить фотографию Алины Санько на баннере на въезде в город, чтобы все гости и жители знали, откуда родом «Мисс Россия 2019». Правда, пока это планы.

- Действительно, такое предложение есть, но пока оно на стадии разработки, - пояснили «КП-Ростов» в ГорДуме.

Напомним, в апреле 20-летняя Алина Санько стала первой девушкой из небольшого Азова, которая дошла до финала конкурса красоты, а потом победила. В городе она сразу же стала знаменитостью и гордостью. Сама Алина неоднократно подчеркивала, что любит родной город, из которого уехала учиться в Москву три года назад. Она студентка университета по землеустройству, будущий дизайнер архитектурной среды.

ms.alinasanko Друзья,Вы любите стихи? Какие ваши любимые?Я просто обожаю стихи!Р.И.Рождественский"Если вы есть - будьте первыми"

ИСТОЧНИК KP.RU