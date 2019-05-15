2019-05-15T13:49:35+03:00
Общество

На въезде в Азов хотят разместить баннер с фотографией «Мисс-Россия 2019» Алины Санько

С инициативной вышли местные депутаты
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Алина Санько стала самой красивой девушкой страны. Стоп-кадр из видео-трансляции конкурса.Алина Санько стала самой красивой девушкой страны. Стоп-кадр из видео-трансляции конкурса.
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Городская Дума Азова выступила с неожиданной инициативой. Депутаты предлагают разместить фотографию Алины Санько на баннере на въезде в город, чтобы все гости и жители знали, откуда родом «Мисс Россия 2019». Правда, пока это планы.

- Действительно, такое предложение есть, но пока оно на стадии разработки, - пояснили «КП-Ростов» в ГорДуме.

Напомним, в апреле 20-летняя Алина Санько стала первой девушкой из небольшого Азова, которая дошла до финала конкурса красоты, а потом победила. В городе она сразу же стала знаменитостью и гордостью. Сама Алина неоднократно подчеркивала, что любит родной город, из которого уехала учиться в Москву три года назад. Она студентка университета по землеустройству, будущий дизайнер архитектурной среды.

ms.alinasankoms.alinasanko
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ИСТОЧНИК KP.RU

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