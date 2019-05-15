На въезде в Азов хотят разместить баннер с фотографией «Мисс-Россия 2019» Алины Санько
Городская Дума Азова выступила с неожиданной инициативой. Депутаты предлагают разместить фотографию Алины Санько на баннере на въезде в город, чтобы все гости и жители знали, откуда родом «Мисс Россия 2019». Правда, пока это планы.
- Действительно, такое предложение есть, но пока оно на стадии разработки, - пояснили «КП-Ростов» в ГорДуме.
Напомним, в апреле 20-летняя Алина Санько стала первой девушкой из небольшого Азова, которая дошла до финала конкурса красоты, а потом победила. В городе она сразу же стала знаменитостью и гордостью. Сама Алина неоднократно подчеркивала, что любит родной город, из которого уехала учиться в Москву три года назад. Она студентка университета по землеустройству, будущий дизайнер архитектурной среды.
ИСТОЧНИК KP.RU