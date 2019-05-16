В центре Ростова-на-Дону Toyota RAV 4 провалилась в асфальт

16 Май 14:18 2019-05-16T14:19:34+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии, сделанные в переулке Островского, 58, в центре города. Там белый автомобиль Toyota RAV 4 провалился передним колесом в асфальт. Яма оказалась настолько глубокой, что задняя часть иномарки зависла в воздухе.

В комментариях под снимками горожане пишут, что дыра в дороге зияла уже несколько дней, и никто ее не заделывал. Люди жалеют автовладельца и советуют ему подавать в суд на коммунальщиков. Многие жалуются на состояние дорог, хотя мэрия регулярно отчитывается о проведенном ямочном ремонте.

Напомним, три дня назад провалился асфальт в переулке Соборном, однако ту яму принялись устранять буквально через несколько часов после публикации ее фотографий в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU