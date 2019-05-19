2019-05-19T17:48:45+03:00
Авто

Автомобиль Ford расплавился под ростовским солнцем

Похожий случай уже был в городе
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Автомобиль Ford подплавился под южным солнцем. Фото из группы ВК "Ростов Главный".Автомобиль Ford подплавился под южным солнцем. Фото из группы ВК "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии иномарки Ford, которая пострадала от солнечных лучей. На снимках видно, что у машины расплавились некоторые пластиковые детали кузова и задние фары. Пока одни комментаторы удивляются, как так могло получиться, другие вспоминают аналогичный случай с автомобилем Lexus, который был припаркован возле торгового центра "Горизонт". Тогда лучи солнца, отраженные от стеклянных панелей здания, так же расплавили некоторые детали иномарки, и хозяин обратился в суд, чтобы истребовать компенсацию за ремонт. Фемида оказалась на стороне автомобилиста, и ему заплатили миллион рублей.

Вспоминая то происшествие, ростовчане полагают, что в новом случае тоже замешано здание, отражающее солнечный свет под опасным углом. Многие ужасаются: лето ведь даже еще не началось, а уже машины плавятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зернограде "вор-электрик" снял со столбов 5,5 км линий электропередачи
В полумарафоне "ЗаБег" приняли участие две тысячи ростовчан
"В Ростове-на-Дону смотреть и делать нечего": турист оставил мнение о донской столице
Более 30 миллионов рублей потратят на мясо для заключенных донских колоний
"У вас есть право хранить молчание": по Ростову-на-Дону колесит машина ФБР
Во время пожара в частном доме в Ростовской области погиб человек
"Совесть? У меня ее нет": Виктория Лопырева сразила поклонников новым нарядом
Молодой ростовчанин стал вице-чемпионом мира по тхэквондо
И не тратиться на валидаторы: трамваи Ростова-на-Дону предложили сделать бесплатными
В центре Ростова-на-Дону ветер повалил дерево на припаркованные машины
«Соблазнительная, жаркая, аппетитная»: «Мисс Россия» Татьяна Котова устроила для поклонников видеоэкскурсию
В Ростове-на-Дону на празднике «Донской селедки» приготовили две тонны рыбы
+37 в салоне: В Ростове-на-Дону пассажиры автобусов изнывают от жары
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия по компенсациям взносов на капремонт
В Ростове-на-Дону из-за забега общественный транспорт поедет по другому
Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 21-22 мая 2019: где и когда
«Не пловчиха! Балерина!»: Известная спортсменка Юлия Ефимова опубликовала сногсшибательное фото
Ростовчанин через подставные фирмы обернул 700 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону столкнулись иномарка и маршрутка: пострадала женщина-пешеход
«Хожу и напеваю»: Рома Зверь из Таганрога выпустил новый альбом
Экскурсию по ростовскому аэропорту «Платов» провели для Дмитрия Медведева
В Ростове-на-Дону ограничат движение на Мечникова и Вавилова
В Ростове-на-Дону главбух управления ЖКХ выдала зарплату "мертвым душам" на 3 млн рублей