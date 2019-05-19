Автомобиль Ford расплавился под ростовским солнцем

СЕГОДНЯ 17:22 2019-05-19T17:48:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии иномарки Ford, которая пострадала от солнечных лучей. На снимках видно, что у машины расплавились некоторые пластиковые детали кузова и задние фары. Пока одни комментаторы удивляются, как так могло получиться, другие вспоминают аналогичный случай с автомобилем Lexus, который был припаркован возле торгового центра "Горизонт". Тогда лучи солнца, отраженные от стеклянных панелей здания, так же расплавили некоторые детали иномарки, и хозяин обратился в суд, чтобы истребовать компенсацию за ремонт. Фемида оказалась на стороне автомобилиста, и ему заплатили миллион рублей.

Вспоминая то происшествие, ростовчане полагают, что в новом случае тоже замешано здание, отражающее солнечный свет под опасным углом. Многие ужасаются: лето ведь даже еще не началось, а уже машины плавятся.

ИСТОЧНИК KP.RU