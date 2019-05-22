2019-05-22T23:13:36+03:00
Происшествия

На трассе в Ростовской области грузовик снес две легковушки: двое погибших

Мужчины за рулем "ВАЗов" скончались на месте ДТП
Илья БОГОМОЛОВ
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Полиция разбирается в обстоятельствах аварии.Полиция разбирается в обстоятельствах аварии.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
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22 мая в 19:35 в Ростовской области на 367-ом километре дороги "Волгоград - Каменск" произошло смертельное ДТП. По предварительным данным сотрудников полиции, мужчина за рулем грузовика Mercedes допустил столкновение с легковушками ВАЗ-21099 и ВАЗ-2110. В результате аварии погибли оба водителя отечественных автомобилей. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что в конце прошлого года Ростовская область заняла третье место в России по числу погибших в ДТП. За десять месяцев 2018-го на донских дорогах произошло более 3,2 тысячи аварий, которые унесли жизни 463 человек. Первое место — у Кубани, второе досталось Подмосковью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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