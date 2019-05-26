И снова метро: проектирование нового вида транспорта в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году
В Ростове снова заговорили о строительстве метро. Точнее о "проектировании внеуличного транспорта", которое должно начаться в середине 2020 года, - об этом говорил губернатор донского региона на совещании в правительстве области 25 мая. Уже до 15 июня текущего года Василий Голубев требует от чиновников предоставить ему поэтапный план действий, которые понадобится предпринять в уже сейчас - до начала проектных работ.
Под "внеуличным транспортом" донской столицы имеется в виду метро или скоростной трамвай наземно-подземного типа. Определиться нужно с учетом имеющегося пассажиропотока, развития новых районов Ростова, технических и финансовых возможностей, а также экономической целесообразности.
- Будет это метро или скоростной трамвай, для ростовчан совершенно неважно. Главное – чтобы у жителей донской столицы появились новые возможности для комфортного передвижения по городу, - цитирует губернатора его пресс-служба.
Кстати, предпроектный этап работ будет включать и создание структурного подразделения по развитию систем внеуличного транспорта. Многие ростовчане помнят, что у запланированного городского метро уже была контора, которая располагалась на улице Горького.
Два месяца назад сообщалось, что строительство метро в южной столице собираются начать в ближайшие пять лет. Историю этого грандиозного проекта читайте в материале "КП".
ИСТОЧНИК KP.RU