И снова метро: проектирование нового вида транспорта в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году

СЕГОДНЯ 00:13 2019-05-26T00:17:51+03:00

Один из последних проектов по прокладке первой линии: в 2020-ом ее должны были уже сдать. Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Это может быть метрополитен или скоростной трамвай

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В Ростове снова заговорили о строительстве метро. Точнее о "проектировании внеуличного транспорта", которое должно начаться в середине 2020 года, - об этом говорил губернатор донского региона на совещании в правительстве области 25 мая. Уже до 15 июня текущего года Василий Голубев требует от чиновников предоставить ему поэтапный план действий, которые понадобится предпринять в уже сейчас - до начала проектных работ.

Под "внеуличным транспортом" донской столицы имеется в виду метро или скоростной трамвай наземно-подземного типа. Определиться нужно с учетом имеющегося пассажиропотока, развития новых районов Ростова, технических и финансовых возможностей, а также экономической целесообразности.

- Будет это метро или скоростной трамвай, для ростовчан совершенно неважно. Главное – чтобы у жителей донской столицы появились новые возможности для комфортного передвижения по городу, - цитирует губернатора его пресс-служба.

Кстати, предпроектный этап работ будет включать и создание структурного подразделения по развитию систем внеуличного транспорта. Многие ростовчане помнят, что у запланированного городского метро уже была контора, которая располагалась на улице Горького.

Два месяца назад сообщалось, что строительство метро в южной столице собираются начать в ближайшие пять лет. Историю этого грандиозного проекта читайте в материале "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU