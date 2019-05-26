2019-05-26T08:39:23+03:00
Происшествия

24-летний парень стащил у жителя Морозовска тонну металла

Сдав похищенное в пункт приема, злоумышленник выручил 12 тысяч рублей
Илья БОГОМОЛОВ
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В Морозовске полицейские раскрыли кражу тонны металла.В Морозовске полицейские раскрыли кражу тонны металла.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Морозовске местный житель пришел в полицию с заявлением о пропаже своего имущества - из его гаража кто-то похитил целую тонну металла! Стражи порядка нашли подозреваемого - 24-летнего парня, ранее уже судимого за кражу.

- Злоумышленник проник в гараж около дома потерпевшего и похитил стальные изделия весом около одной тонны. Похищенное мужчина успел сдать в пункт приема металлолома, выручив 12 тысяч рублей, - передает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На данный момент он заключен под стражу.

Добавим, что еще один молодой человек "отличился" в Таганроге - пьяный 20-летний парень угнал машину у своего друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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