Ростовчанин украл зеркала с "Мерседеса" стоимостью в 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-26T16:01:45+03:00

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Ростовские полицейские задержали подозреваемого в краже автомобильных зеркал. Инцидент произошел в Кировском районе города. Оперативники установили, что 44-летний мужчина демонтировал зеркала заднего вида с припаркованного автомобиля Mercedes и скрылся со своей добычей с места преступления. Стоимость ущерба составила около 100 тысяч рублей. Владелец иномарки не растерялся и пошел писать заявление в полицию.

В Главном управлении МВД по региону сообщили, что в отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Как оказалось, подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к другим похожим инцидентам.

Ранее в Ростове полицейские задержали троих молодых людей, которые украли колеса с автомобиля Mercedes стоимостью 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU