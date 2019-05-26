Ростовчанин украл зеркала с "Мерседеса" стоимостью в 100 тысяч рублей
Ростовские полицейские задержали подозреваемого в краже автомобильных зеркал. Инцидент произошел в Кировском районе города. Оперативники установили, что 44-летний мужчина демонтировал зеркала заднего вида с припаркованного автомобиля Mercedes и скрылся со своей добычей с места преступления. Стоимость ущерба составила около 100 тысяч рублей. Владелец иномарки не растерялся и пошел писать заявление в полицию.
В Главном управлении МВД по региону сообщили, что в отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Как оказалось, подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к другим похожим инцидентам.
Ранее в Ростове полицейские задержали троих молодых людей, которые украли колеса с автомобиля Mercedes стоимостью 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU