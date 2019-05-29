Ростовчанка добилась выплаты по уходу за ребенком через прокуратуру
Ростовчанка добилась выплаты пособия по уходу за ребенком через прокуратуру. Как рассказали в надзорном ведомстве, женщина работает в аптеке, ее дочери еще нет полутора лет. Но работодатель не предоставлял ей социальную выплату. Чтобы восстановить нарушенные права заявительницы прокурор обратился с исковым заявлением в суд. Последний признал требования гражданки законными и взыскал с аптеки более 130 тысяч рублей в пользу женщины.
- Исполнение указанного решения находится на контроле, - заверили в пресс-службе Прокуратуры Ростовской области.
Напомним, ранее в Таганроге многодетной матери со сложной судьбой назначили выплату в 47,5 рубля, объяснив это тем, что женщина и так прилично получает.
ИСТОЧНИК KP.RU