Ростовчанка добилась выплаты по уходу за ребенком через прокуратуру

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-29T10:11:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовчанка добилась выплаты пособия по уходу за ребенком через прокуратуру. Как рассказали в надзорном ведомстве, женщина работает в аптеке, ее дочери еще нет полутора лет. Но работодатель не предоставлял ей социальную выплату. Чтобы восстановить нарушенные права заявительницы прокурор обратился с исковым заявлением в суд. Последний признал требования гражданки законными и взыскал с аптеки более 130 тысяч рублей в пользу женщины.

- Исполнение указанного решения находится на контроле, - заверили в пресс-службе Прокуратуры Ростовской области.

Напомним, ранее в Таганроге многодетной матери со сложной судьбой назначили выплату в 47,5 рубля, объяснив это тем, что женщина и так прилично получает.

ИСТОЧНИК KP.RU