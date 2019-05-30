2019-05-30T16:11:28+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону 1 июня запретят продавать спиртное

Закупаться лучше заранее
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Вместо того, чтобы пить, желающих приглашают погулять в парк.Вместо того, чтобы пить, желающих приглашают погулять в парк.Фото: Сергей ТАРАСОВ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону 1 июня запретят продавать спиртное. Причина тому - так называемый «сухой закон», который действует на Дону четыре дня в году. В частности, согласно Областному закону от 28.12.2005 № 441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области», запрещено торговать алкоголем во время Последнего звонка, Дня защиты детей, выпускном и Дне знаний. Его нельзя купить в супермаркетах, магазинах и ларьках, а также на вынос из кафе, баров и ресторанов. За это грозят крупные штрафы. Поэтому желающим лучше запастись горячительным заранее.

К слову, в Ростове-на-Дону 1 июня запланирована обширная культурная программа в парках донской столицы. Там пройдут конкурсы, викторины и концерты. Кроме того, в одном из них ее можно будет проверить еще и свое здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Мисс Россия-2019» Алине Санько вручили медаль почетного студента
«Замуж-то когда возьмут?»: «Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников фото в боди
В Ростовской области выбрали «Лучших врачей Дона»
День донского поля 6-7 июня 2019 Ростовская область: выставки, концерты и ярмарки
«Социальные проездные карты» в Ростове-на-Дону 2019: когда и где будут выдавать
В Волгодонске возбудили уголовное дело после кровавой расправы, устроенной пенсионером-ревнивцем
Во время пожара в РИНХе эвакуировали 1500 человек
В Ростове-на-Дону девятиклассник впал в кому, отметив окончание школы спиртным
«Не понимаю, что происходит»: суд отказался отпустить замгубернатора Сергея Сидаша из СИЗО под подписку о невыезде
В Ростовской области зарегистрирован первый случай болезни Лайма
Житель Ростова-на-Дону, будучи в гостях у подруги, украл у нее украшений на 280 тысяч рублей
В аэропорту «Платов» подозреваемый в преступлении пытался вылететь по поддельным документам
Отключение света 31 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростовской области обществознание сдают 26 тысяч девятиклассников
В Ростове-на-Дону 1 июня в парке можно будет бесплатно проверить свое здоровье
В Ростове-на-Дону ищут 33-летнего мужчину