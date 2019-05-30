СЕГОДНЯ 16:11 2019-05-30T16:11:28+03:00

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В Ростове-на-Дону 1 июня запретят продавать спиртное. Причина тому - так называемый «сухой закон», который действует на Дону четыре дня в году. В частности, согласно Областному закону от 28.12.2005 № 441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области», запрещено торговать алкоголем во время Последнего звонка, Дня защиты детей, выпускном и Дне знаний. Его нельзя купить в супермаркетах, магазинах и ларьках, а также на вынос из кафе, баров и ресторанов. За это грозят крупные штрафы. Поэтому желающим лучше запастись горячительным заранее.

К слову, в Ростове-на-Дону 1 июня запланирована обширная культурная программа в парках донской столицы. Там пройдут конкурсы, викторины и концерты. Кроме того, в одном из них ее можно будет проверить еще и свое здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU