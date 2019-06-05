2019-06-05T13:01:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на сутки отключат холодную воду

Выясняем, где и когда
Ольга ГОПАЛО
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На этой неделе в Ростове-на-Дону планируют отключения холодной водыНа этой неделе в Ростове-на-Дону планируют отключения холодной водыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На этой неделе в Ростове-на-Дону планируют отключения холодной воды. Известно, что не повезет жителям домов, которые расположены в границах: проспект Михаила Нагибина – переулок Дальний, улица Нансена – улица Ларина, улица Волоколамская. Известно, что краны опустеют с восьми часов утра четверга, 6 июня, до 06:30 следующего дня. Как рассказали в Ростовском Водоканале, все это время там будут проводить подключение новых сетей к водопроводной линии не будет воды.

Напомним, коммунальщики рассказали, что в тот же день планируются и плановые отключения света - без любимых телесериалов и передач останутся пенсионеры и домохозяйки Чкаловского, Александровки и Западного жилого массива.

Кроме того, в середине июня в донской столице будут отключать горячую воду - с 18 июня на Северном, Темернике и в районе Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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