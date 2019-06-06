В ФК "Ростов" назначили нового гендиректора
В футбольном клубе "Ростов" назначен новый генеральный директор. Официальное сообщение об этом появилось на сайте команды. Пост занял некий 47-летний Вадим Рыбаков.
- У него высшее образование и большой управленческий опыт. Ранее Рыбаков возглавлял инвестиционную компанию "Южный Капитал", - рассказали в пресс-службе клуба.
Известно, что эта компания занимается инвестициями и управление финансов. Долгое время она выступала спонсором "желто-синих".
Напомним, несколько дней назад стало известно, что предыдущий гендиректор клуба Константин Волосов покинул свой пост, который занимал с октября 2017 года. Также из организации ушли тренеры Александр Маслов и Александр Гутеев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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