2019-06-06T09:37:30+03:00
Спорт

В ФК "Ростов" назначили нового гендиректора

Им стал управленец Вадим Рыбаков
Илья БОГОМОЛОВ
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Вадим Рыбаков.Вадим Рыбаков.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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В футбольном клубе "Ростов" назначен новый генеральный директор. Официальное сообщение об этом появилось на сайте команды. Пост занял некий 47-летний Вадим Рыбаков.

- У него высшее образование и большой управленческий опыт. Ранее Рыбаков возглавлял инвестиционную компанию "Южный Капитал", - рассказали в пресс-службе клуба.

Известно, что эта компания занимается инвестициями и управление финансов. Долгое время она выступала спонсором "желто-синих".

Напомним, несколько дней назад стало известно, что предыдущий гендиректор клуба Константин Волосов покинул свой пост, который занимал с октября 2017 года. Также из организации ушли тренеры Александр Маслов и Александр Гутеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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