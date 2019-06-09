Сергей Сидаш, несмотря на арест, сохранил пост замгубернатора Ростовской области

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-09T09:12:15+03:00

Сергей Сидаш был задержан после обысков в его доме и в служебном кабинете.

В руководстве региона пока не видят оснований для его увольнения

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Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, который в настоящее время заключен под стражу и находится в СИЗО, продолжает оставаться в своей должности.

Об этом заявил глава донского региона Василий Голубев в кулуарах Петербургского международного экономического форума, проходившего 6-8 июня в северной столице.

- Нет, Сидаш не уволен: на сегодняшний день его вина не доказана, - отметил губернатор.

Замгубернатора, курирующий в правительстве строительство и ЖКХ, напомним, был задержан 21 мая в рамках так называемого дела «о золотом песке». Ему инкриминируется превышение должностных полномочий.

Ранее по этому делу о подмене утвержденных проектом стройматериалов для благоустройства территории вокруг «Ростов-Арены» к ЧМ-2018 на аналоги более низкого качества (это повлекло ущерб для казны в размере порядка 220 млн рублей), были арестованы экс-руководитель областного Минстроя Николай Безуглов и директор «Ростовоблстройзаказчика» Сергей Мищенко.

Ленинский районный суд города заключил Сидаша под стражу до 19 июля, напоминает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU