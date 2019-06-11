2019-06-11T17:04:00+03:00
Происшествия

В Ростовской области арестовали женщину, по чьей вине в аварии погибла мать с ребенком

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Место аварииМесто аварии
Изменить размер текста:

Жительница Ростовской области, которая спровоцировала смертельную аварию на дороге Семикаракорск – Старокузнецкое Лесничество отправлена под домашний арест. На время расследования уголовного дела она будет строго ограничена в своих передвижениях. Ранее стало известно, что по факту ДТП уже возбуждено уголовное дело. Напомним, страшная авария случилось около семи часов вечера 7 июня. - Женщина-водитель, 1992 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-210740 (в состоянии опьянения) не обеспечила безопасную скорость движения, съехала с дороги и перевернулась, - сообщили правоохранительные органы. В результате погибла 39-летняя женщина, сидевшая впереди и ее 10-летний ребенок, который находился на заднем сиденье. Как оказалось, пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель и еще одна женщина не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Таганроге мошенник под видом ТВ-мастера похитил у женщины и деньги, и телевизор
На дне Цимлянского водохранилища обнаружили древнюю хазарскую крепость Саркел
Электрички между Ростовом-на-Дону и Сальском начали курсировать в ежедневном режиме
Предприниматели из Ростовской области отправились в колонию за контрабанду военной продукции
Губернатор оценил строительство метро в Ростове-на-Дону в 80 млрд рублей
В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину, который шел по рельсам в наушниках
Тест-драйв, подарки и шашлык: Ростовчан приглашают на «Хёндэ пикник»
РЭРЗ стал лидером муниципального этапа Спартакиады Дона-2019
Энергоблок №4 Ростовской АЭС с момента запуска выработал первые 10 млрд кВтч
В Ростовской области ветврач 1,5 года получал зарплату, пока подчиненные за него работали
В Ростовской области на границе таможенники задержали пять тысяч книг и визиток
Молодые ученые могут представить свои научные проекты и получить 1,2 миллиона рублей
В Ростове-на-Дону полицейские задержали закладчика, у которого нашли 25 пакетиков с наркотиками
В Ростовской области ЕГЭ по обществознанию сдали почти девять тысяч выпускников