В Ростовской области арестовали женщину, по чьей вине в аварии погибла мать с ребенком

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-11T17:04:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Ростовской области, которая спровоцировала смертельную аварию на дороге Семикаракорск – Старокузнецкое Лесничество отправлена под домашний арест. На время расследования уголовного дела она будет строго ограничена в своих передвижениях. Ранее стало известно, что по факту ДТП уже возбуждено уголовное дело. Напомним, страшная авария случилось около семи часов вечера 7 июня. - Женщина-водитель, 1992 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-210740 (в состоянии опьянения) не обеспечила безопасную скорость движения, съехала с дороги и перевернулась, - сообщили правоохранительные органы. В результате погибла 39-летняя женщина, сидевшая впереди и ее 10-летний ребенок, который находился на заднем сиденье. Как оказалось, пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель и еще одна женщина не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU