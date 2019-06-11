2019-06-11T17:33:16+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину, который шел по рельсам в наушниках

Следком начал проверку
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину.В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину.
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Южное следственное управление на транспорте сообщило о начале проверки по факту гибели мужчины. Накануне, 10 июня, поезд «Ростов - Москва» насмерть сбил пешехода, переходившего железнодорожное полотно. 33-летний ростовчанин скончался до приезда скорой.

- Был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - поясняют в ведомстве. - Со слов очевидцев, переходил железнодорожное полотно на запрещающий сигнал светофора в наушниках.

Напомним, в январе в Шахтах на перегоне «Горная-Шахтная» пассажирским поездом «Москва - Кисловодск» была смертельно травмирована местная жительница. Как рассказал машинист поезда, женщина хотела перебежать железнодорожное полотно прямо перед локомотивом, он применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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