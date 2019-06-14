2019-06-14T16:46:09+03:00
Общество

Власти Ростова-на-Дону заявили, что археологические раскопки не повлияют на сроки завершения Станиславского

Чиновники и дорожники обещают успеть в обозначенные сроки
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Администрация донской столицы заявила, что археологические исследования на Станиславского не повлияют на производство основных работ.

- Проектно-сметной документацией предусмотрены работы по реконструкции автомобильной дороги, тротуаров, переустройству трамвайных путей, обустройству, выносу инженерных коммуникаций, а также археологические исследования, которые будут проводится только на небольшом участке на пересечении Станиславского и Буденновский, - говорится в официальном сообщении.

В частности, на участке от переулка Семашко до проспекта Буденновский раскопки не предусмотрены, а потому они никак не затронут ход реконструкции.

Напомним, за обновление участка этой улицы от Буденновского до Семашко власти готовы заплатить 209 млн рублей. Таким образом, цена реконструкции, которая длится уже несколько лет, вырастет полутора миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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