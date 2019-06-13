Ждут археологов: реконструкция Станиславского приостановлена из-за древнего некрополя

В Ростове-на-Дону может затянуться реконструкция улицы Станиславского на участке от Буденновского до Семашко. Причина - древний некрополь Темерницкого городища, который на пути дорожников. Обойти его никак нельзя. Археологи должны сначала провести раскопки мертвого города, которому около двух тысячи лет, а лишь потом допустят дорожников и строительную технику.

На данный момент дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры (ДИСОТИ) объявила конкурс на проведение археологических работ, за которые готова заплатить 9,4 млн рублей. Учитывая, что итоги тендера должны объявить уже 5 июля, у археологов и дорожников остается совсем мало времени, так как 27 октября на Соборной площади состоится очень важная для города церемония - освящение кафедрального собора.

За эти пять месяцев должны не только изучить погребения меотов (если они там есть), но и переложить коммуникации, а затем обустроить дорогу, трамвайные пути. Главное, чтобы спешка никак не сказалась на качестве ремонта Станиславского, который уже давно стал притчей во языцах.

Археологи провели раскопки почти на всей протяженности улицыФото: Ирина ПОТЕРЯ

Напомним, за обновление участка этой улицы от Буденновского до Семашко (вдоль северной границы Центрального рынка и Кафедрального собора) городские власти готовы заплатить 209 млн рублей. Таким образом, цена реконструкции, которая длится уже несколько лет, вырастет полутора миллиардов рублей. При ремонте под раскопки попали Темерницкое и Ростовское городища и некрополи. Ученые обнаружили свыше 200 погребений, в том числе ритуальных.

НАША СПРАВКА

Реконструкция улицы Станиславского (от Театральной площади до 5-го Донского корпуса) началась в марте 2017 года. По данным ученых, именно в этой части города располагается некрополь одного из шести крупных меотских поселений, которые существовали на территории современного Ростова-на-Дону. Считается, что Ростовское городище, основанное в 1-3 веках нашей эры, находится в границах проспектов Чехова/Ворошиловский и улиц Седова/Береговая. Во время интенсивного строительства в 18 веке памятник истории был частично уничтожен. А древний некрополь серьезно повредили во время масштабного строительства Ворошиловского моста.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Кто такие меоты?

Это древние племена (синды, дандарии, досхи и пр.), которые населяли восточное и юго-восточное побережье Азовского моря. Они выращивали пшеницу, просо, чечевицу, разводили крупный рогатый скот. Античные историки называли страной меотов - Меотидой - территорию от Азовского до Черного морей.

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Археологи вмешались в ход реконструкции улицы Станиславского на прошлой неделе, когда во время земляных работ наткнулись на первое захоронение - девушки-меотки, жившей около двух тысяч лет назад. Вскоре рядом с ее могилой нашли еще одну, а затем - и еще (подробности)