В Ростове-на-Дону на строительство дороги в Левенцовке потратят 92 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-20T10:04:21+03:00

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На сайте государственных закупок опубликована конкурсная документация на строительство дороги в Левенцовке. Администрация готова выделить 92 млн рублей на новую дорогу проспекта маршала Жукова от улицы Еременко до улицы 339-й Стрелковой Дивизии. Победитель конкурса должен не только обустроить проезжую часть, дорожку для пешеходов, но и ливневую канализацию, наружное освещение.

Предполагается, что дорога должна быть двухсторонней в четыре полосы.

Напомним, проект реконструкции моста на Малиновского Западного жилого массива получил «добро». Если не случится ничего сверхъестественного, то скоро начнется первый этап работ. Пробки, конечно же, будут, но есть шансы, что в следующем году переход расширят.

Предполагают, что новый мост обойдется примерно в 2 млрд рублей. В феврале был уже выделен первый транш в размере 880 млн рублей. Сроки реконструкции известны и почти фантастичны - до конца 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU