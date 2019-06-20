2019-06-20T18:05:55+03:00
Происшествия

Битва стариков: в больнице Ростова-на-Дону пенсионер избил тростью сверстника

На 81-летнего дебошира завели дело
Илья БОГОМОЛОВ
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Один пенсионер избил другого тростью.Один пенсионер избил другого тростью.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В Ростове-на-Дону, в городской больнице № 1, между посетителями произошел серьезный конфликт. Как рассказал корреспонденту «Комсомольская правда – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 81-летний и 82-летний мужчины не поделили место в очереди. Тогда один из них, не найдя других аргументов, стал избивать оппонента тростью и, похоже, перестарался.

— Мужчина нанес потерпевшему множественные удары по всему телу и голове, — сообщил собеседник издания.

В результате пенсионера госпитализировали. У него диагностировали многооскольчатый перелом со смещением. На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Добавим, что в соседнем Азове произошел более возмутительный случай: пьяные школьники избили и сожгли встреченного ими на улице взрослого мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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