В аварии на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 18:02 2019-06-20T18:05:23+03:00

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Сегодня днем, 20 июня, на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области (чуть южнее города Шахты) произошло ДТП. По предварительным данным сотрудников полиции, в 14:10 водитель автомобиля Toyota 62 лет не выдержал безопасную дистанцию с попутным фургоном "ГАЗель NEXT" и допустил столкновение.

В результате аварии погибла 61-летняя пассажирка иномарки. Она скончалась от полученных травм, когда скорая помощь везла ее в больницу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

Напомним, накануне на той же трассе в Аксайском районе в столкновении двух грузовиков пострадал водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU