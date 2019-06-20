2019-06-20T23:15:37+03:00
Происшествия

10-летний мальчик пострадал в аварии с грузовиком под Ростовом-на-Дону

Второй пострадавший - взрослый мужчина
Илья БОГОМОЛОВ
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Полиция проводит проверку по факту ДТП.Полиция проводит проверку по факту ДТП.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
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Сегодня, 20 июня, в 16:10 на автодороге "Ростов-на-ДонуНовошахтинск" произошло ДТП. По предварительной информации сотрудников полиции, 30-летний водитель автомобиля KIA выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с попутным грузовиком "МАЗ", который в этот момент поворачивал.

В результате аварии пострадали 10-летний пассажир иномарки и 37-летний пассажир "МАЗа". Водители остались целы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту.

Напомним, в этот же день на трассе М-4 погибла пенсионерка - пассажирка автомобиля Toyota, который столкнулся с попутной "ГАЗелью NEXT". Женщина скончалась по дороге в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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