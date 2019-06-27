2019-06-27T10:03:25+03:00
Происшествия

Молодого отца с ребенком сбили на пешеходном переходе в Аксае

Папа и малыш доставлены в больницу
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Место ДТП.Место ДТП.Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Поздно вечером, 26 июня, в Аксае произошло ДТП: в 23:35 автомобиль "Лада Приора" сбил 25-летнего мужчину с коляской, в которой находился его годовалый сын. Как установили полицейские, пострадавший переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 41 по проспекту Ленина.

- В результате ДТП мужчина и ребенок с травмами доставлены в больницу. Проводится проверка, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

Известно, что водителю, совершившему наезд, 22 года. С места происшествия он не скрывался.

Напомним, на днях в Таганроге экскаватор сбил насмерть пенсионерку, которая шла по переходу, предварительно, на красный свет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области на российско-украинской границе задержали 200 литров контрабандного спирта
Житель донского хутора на улице совратил 11-летнего ребенка
В Ростове-на-Дону в районе Ботанического сада произошел крупный пожар
Перед Ростовской областью поставлена задача за шесть лет вдвое увеличить количество экспортеров
В Ростове-на-Дону продавец телефонов оформил на клиента кредит, а "трубку" забрал себе
Все о поступлении в одном месте: В ЮФУ стартовала приемная кампания
В Ростовской области после укуса клещей скончались два человека
«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова рассказала, как добиться идеального тела
Жителя Новочеркасска подозревают в мошенничестве на 100 млн рублей при строительстве высотки
«Ничего себе»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону похвасталась новой грудью
«Фото шик!»: Русская русалка Влада Чигирева сразила поклонников в купальнике на морском берегу
В Ростовской области диспансеризацию до конца года пройдут 1,6 миллиона человек
В Ростовской области уничтожили девять тонн конопли
В Таганроге экскаватор насмерть сбил пенсионерку
На турбазе под Ростовом-на-Дону изнасиловали отдыхающую
Новым главой администрации Кировского района Ростова-на-Дону стала женщина
На новое жилье для детей-сирот из Ростовской области направят 1,2 млрд рублей
Житель Ростова-на-Дону по липовым документам об аварии пытался получить 330 тысяч рублей
В Ростовской области пройдет горячая линия о субсидиях на оплату коммуналки
«Что с ее губами»: В Сети обсуждают совместное фото футболиста Дмитрия Тарасова с женой
«Шпагабульк»: Олимпийскую чемпионку Ульяну Донскову столкнули в бассейн, пока она делала шпагат
«Мисс Россия» Алина Санько рассказала о рецептах собственной красоты
Главным казначеем Ростовской области назначен экс-замминистра финансов региона Валерий Бородулин