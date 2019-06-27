Молодого отца с ребенком сбили на пешеходном переходе в Аксае
Поздно вечером, 26 июня, в Аксае произошло ДТП: в 23:35 автомобиль "Лада Приора" сбил 25-летнего мужчину с коляской, в которой находился его годовалый сын. Как установили полицейские, пострадавший переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 41 по проспекту Ленина.
- В результате ДТП мужчина и ребенок с травмами доставлены в больницу. Проводится проверка, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.
Известно, что водителю, совершившему наезд, 22 года. С места происшествия он не скрывался.
Напомним, на днях в Таганроге экскаватор сбил насмерть пенсионерку, которая шла по переходу, предварительно, на красный свет.
ИСТОЧНИК KP.RU