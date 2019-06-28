Количество ДТП в Ростове-на-Дону уменьшилось на 27%

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-28T15:49:22+03:00

С начала года статистика ДТП не такая страшная, как раньше. Фото: Алексей ФОКИН

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Чиновники Ростова провели заседание по безопасности дорожного движения на улицах города. Как сообщает муниципальный департамент автомобильных дорог, количество ДТП за пять месяцев 2019 года сократилось на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество погибших сократилось на 5,3%, раненых - на 25,2%.

- Анализ аварийности за пять месяцев текущего года показал, что основными причинами совершения ДТП являются нарушения ПДД пешеходами, несоблюдение очередности проезда и не пропуск пешеходов, - сообщает дорожное ведомство.

В 2019-ом по муниципальным контрактам на улицах Ростова будет установлено 1650 новых дорожных знаков. Уже сейчас проводятся мероприятия по установке светофоров по адресам: улица Ларина, 17, улица Каширская, 6А, а также на "проклятом" перекрестке переулка Днепровский и улицы Белорусской.

Сотрудники ГИБДД от себя добавили, что за пять месяцев 2019 года пресекли 54301 нарушение ПДД, из них правил остановки/стоянки – 15796 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU