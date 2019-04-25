2019-04-25T11:34:21+03:00
Авто

Это победа! На "проклятом" перекрестке в Ростове-на-Дону устанавливают светофор

Пересечение улицы Белорусской и переулка Днепровского прославилось множеством аварий
Илья БОГОМОЛОВ
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На Белорусская/Днепровском во всю идет подготовка к установке светофора. Фото: @rostov_roads, Instagram.На Белорусская/Днепровском во всю идет подготовка к установке светофора. Фото: @rostov_roads, Instagram.
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Победа ростовчан, добытая десятками разбитых авто: на "проклятом" перекрестке улицы Белорусской и переулка Днепровского в донской столице, наконец, устанавливают светофор. Местные жители, буквально, молили власти о нем. Из года в год на этой дороге бились и бились машины. Водители как будто не замечали знака "Стоп" и, как на зло, кто-нибудь из них разгонялся до приличной скорости.

Уже и не сосчитаешь, сколько раз здесь автомобили вылетали на тротуар, таранили столбы и заборы. В какой-то момент магазин, расположенный на перекрестке, установил на входе камеру видеонаблюдения, которая была направлена на проезжую часть. И понеслось! Почти каждую неделю - новый ролик аварии с Днепровского. А там все в лучших традициях компьютерной игры "GTA"! И вот, в социальной сети появились фотографии, на которых видно, как рабочие устанавливают светофор.

- Это победа, друзья! Благодаря общественному резонансу все-таки решили установить светофор, - сообщает паблик в Instagram "Ростов Автомобильный", который опубликовал большинство видео с "проклятого" перекрестка.

- Офигеть! Неужели?! Моя машина была разбита не напрасно, - радуется в комментариях автомобилист Владимир Долгов. - За три часа видео собрало 40 тысяч просмотров в "Инстаграме".

- Ура! Слава Богу! Ни разу там не ездила, но так рада! Когда этот светофор заработает, думаю, Ростов будет гулять неделю, - добавила автоледи Ольга.

Правда, не все ростовчане в большом восторге от этой новости. Многие считают, что все произошедшие аварии случались из-за невнимательности водителей, и только "лежачий полицейский" может спасти этот перекресток, а без него машины продолжат биться.

- Дуракам закон не писан! Если они знак "Стоп" не видят, то не факт, что и светофор заметят, - прокомментировала пост пользователь сети Светлана Карунина-Пузырева.

К тому же, теперь горожане прогнозируют образование пробок на этих двух улицах. Так что еще неизвестно, лучше или хуже станет на перекрестке.

КАК ЭТО БЫЛО

Вспоминаем аварии на пересечении Белорусской и Днепровского.

14 апреля 2019

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Снова серьезное ДТП на легендарном перекрестке Белорусская/Днепровский.Рено Символ не заметил знак СТОП, зацепил 2 авто и перевернулся.
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9 декабря 2018

ДТП на перекрестке Белорусская Днепровский 9.12.2018. Ростов-на-Дону Главный

25 ноября 2018

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ВИДЕО с камеры наблюдения: Жуткое видео ДТП в Ростове-на-Дону с Белорусской/Днепровский 25.11.2018.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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