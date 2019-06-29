В Ростове-на-Дону работник стащил у работодателя 40 драгоценностей
В Пролетарском районе Ростова обокрали компанию, торгующую ювелирными украшениями. Представитель фирмы обратился с заявлением полицию. Отработав информацию, стражи порядка задержали 49-летнего подозреваемого, который, как оказалось, работал на этом же торговом предприятии.
- Злоумышленник забрал 40 ювелирных изделий общей стоимостью 65 тысяч рублей. Украшения мужчина хотел продать, но не успел, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.
Украденное сотрудники полиции уже вернули законному владельцу. А в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Добавим, что ранее в Ростове был задержан 51-летний мужчина, укравший выручку из строительного магазина. Подозреваемый так же работал в торговой точке. Он увидел, как вырученные за смену деньги были оставлены в шкафу на складе, дождался, пока в помещении никого не будет, и украл 51700 рублей, после чего скрылся. Оказалось, что задержанный ранее был судим за кражу и мошенничество.
ИСТОЧНИК KP.RU