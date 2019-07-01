2019-07-01T11:12:51+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на набережной нашли заросли конопли

Растения колосятся прямо у Ворошиловского моста
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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В одном из ростовских пабликов в социальной сети появилось видео с набережной Дона. Прогуливаясь ночью по улице Береговой, очевидец заметил погнутый металлический забор, который огораживает территорию под бизнес-центром "5 морей", а за ним - кусты дикой конопли в человеческий рост. Прохожий снял эти заросли на камеру и выложил ролик с наложенной музыкой.

В комментариях ростовчане негодуют. Одни пишут, что неосторожный "репортер" раскрыл перед правоохранительными органами чью-то делянку. Другие отмечают, что после публикации видео на место прибегут наркоманы и оборвут всю растительность. Третьи не понимают, что в этом ролике удивительного. По их словам, конопля растет в донской столице повсеместно, и сложнее найти места, где ее нет, чем наоборот.

Конопля в человеческий рост на набережной - 30.06.19. - Это Ростов-на-Дону!

Напомним, недавно в Ростовской области казаки уничтожили девять тонн конопли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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