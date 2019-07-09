В День города в Ростове-на-Дону устроят салют на миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-09T11:06:42+03:00

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Власти Ростова собираются потратить миллион рублей на фейерверк ко Дню города. Такая сумма указана в документации на сайте госзакупок, где чиновники сейчас ищут подрядчика для организации праздничного салюта. Там же указано, что в итоге в небе над Театральной площадью должны прогреметь не менее ста залпов.

Напомним, День города в 2019 году ростовчане отметят 14 и 15 сентября. Южной столице исполнится 270 лет. Фейерверк запланирован на 22:00.

В прошлом году на ту же цель Управление культуры города потратило меньше денег. Цена контракта была заявлена 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU