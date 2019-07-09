2019-07-09T11:06:42+03:00
Общество

В День города в Ростове-на-Дону устроят салют на миллион рублей

Праздник пройдет в середине сентября
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Праздничный салют в Ростове.Праздничный салют в Ростове.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
Изменить размер текста:

Власти Ростова собираются потратить миллион рублей на фейерверк ко Дню города. Такая сумма указана в документации на сайте госзакупок, где чиновники сейчас ищут подрядчика для организации праздничного салюта. Там же указано, что в итоге в небе над Театральной площадью должны прогреметь не менее ста залпов.

Напомним, День города в 2019 году ростовчане отметят 14 и 15 сентября. Южной столице исполнится 270 лет. Фейерверк запланирован на 22:00.

В прошлом году на ту же цель Управление культуры города потратило меньше денег. Цена контракта была заявлена 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24