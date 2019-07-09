Центр Ростова-на-Дону на сутки останется без воды
Холодную воду отключат в четверг, 11 июля
В связи с переврезками водопроводных линий в центре Ростова временно не будет воды.Фото: Ростовский Водоканал
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В Ростове на сутки отключат холодную воду, сообщает городской водоканал. Мера будет действовать с 8 часов утра 11 июля до 8 утра 12 числа, пока рабочие сделают переврезку водопроводных линий в Братском переулке.
Водоснабжение будет прекращено в границах: Ворошиловский проспект – улица Горького - улица Минераловодская - проспект Сиверса - Большая Садовая (включая ЖК «Акварель»).
Компания «Ростовводоканал» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.
Напомним, что 10 июля плановые отключения электроэнергии затронут десятки домов в донской столице.
ИСТОЧНИК KP.RU