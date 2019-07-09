2019-07-09T16:36:18+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону полицейский за взятку в 145 тысяч рублей обещал «смягчить» статью уголовного дела

Теперь он сам в статусе подозреваемого
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Возбуждено уголовное дело в отношении ныне уже бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОП №1 УМВД России по Ростову-на-Дону. Старшего лейтенанта считают причастным к получению взятки группой лиц в значительном размере.

- Как установили оперативники ФСБ России, полицейский с иными сотрудниками отдела получил от гражданина, который подозревался в угоне автомобиля, 145 тысяч рублей за квалификацию его действий по более «мягкой» статье, - пояснили в ведомстве, добавив, что деньги были перечислены на банковскую карту.

Когда об этом стало известно, старшего лейтенанта уволили по отрицательным мотивам.

Напомним, в Родионово-Несветайском районе полицейских подозревают в преступлениях. Согласно официальной версии, они возбуждали липовые уголовные дела, чтобы вымогать деньги, а еще они на протяжении нескольких месяцев «крышевали» нелегальный бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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