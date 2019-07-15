2019-07-15T14:25:21+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону на ходу загорелся еще один городской автобус

Городской транспорт продолжает гореть с пугающей частотой
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Фото с места ЧП из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ЧП из группы ВК "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 15 июля, в Ростове на проспекте Михаила Нагибина загорелся очередной городской автобус. Как сообщили очевидцы в социальной сети, ЧП произошло напротив торгового центра "Горизонт". Полыхнул моторный отсек автобуса № 65, из подвижного состава, который ездит на метане. В Интернете появилось множество фото и видео с места происшествия. Пожарные оперативно потушили транспортное средство, о пострадавших не сообщается.

Напротив Горизонта на Нагибина загорелся новый автобус 15.7.2019 .Ростов-на-Дону Главный

Пользователи соцсетей посчитали, что за текущий год это уже шестой подобный случай. Ростовчане задаются вопросом: неужели эти модели автобусов такие ненадежные? Некоторые люди пишут, что им уже страшно ездить на них.

- Когда весь мир переходит на электромобили, в Ростове - "экогаз", - написал один из комментаторов.

- Видимо, когда приобретали, не учли условия эксплуатации, а именно климатическую зону, а только уровень личной выгоды, - предположил другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Визит Басты в Ростов-на-Дону оказался фейком
В перечень перспективных изобретений года вошла работа ученых ЮФУ
«Весь этот негатив от зависти!»: Хейтеры раскритиковали «Мисс Россия» Татьяну Котову за слишком откровенное фото
Вот это дружба: дворняга спасла породистую собаку из "людского плена"
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная детскому отдыху
Отключение света в Ростове-на-Дону 16 июля 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону «Газпромбанк» выдал первую ипотеку с господдержкой
Словесная перепалка перешла в драку: В Таганроге у мужчины отобрали дорогой гаджет
Ростовчанка обманула доверчивую покупательницу мобильника
Соцсети: В аэропорту Ростова-на-Дону скончался мужчина
Ростовчанина на Западном сорвал с шеи женщины золотую цепочку и сдал в ломбард
«Уж или гадюка?»: В соцсетях обсуждают змею, которая заползла в квартиру к ростовчанке
Зачем ждать автобуса?: В Батайске работник угнал фургон фирмы, чтобы добраться до дома
Отключение света в Ростове-на-Дону 15 июля 2019: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 15-21 июля 2019: дожди и до плюс 32 градусов
«Устал? Отдохни!»: На трассе М-4 «Дон» водителей пугают фото чужих ДТП
В Ростове-на-Дону погиб мужчина, упав с Ворошиловского моста