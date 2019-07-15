В Ростове-на-Дону на ходу загорелся еще один городской автобус

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-15T14:25:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 15 июля, в Ростове на проспекте Михаила Нагибина загорелся очередной городской автобус. Как сообщили очевидцы в социальной сети, ЧП произошло напротив торгового центра "Горизонт". Полыхнул моторный отсек автобуса № 65, из подвижного состава, который ездит на метане. В Интернете появилось множество фото и видео с места происшествия. Пожарные оперативно потушили транспортное средство, о пострадавших не сообщается.

Напротив Горизонта на Нагибина загорелся новый автобус 15.7.2019 .Ростов-на-Дону Главный

Пользователи соцсетей посчитали, что за текущий год это уже шестой подобный случай. Ростовчане задаются вопросом: неужели эти модели автобусов такие ненадежные? Некоторые люди пишут, что им уже страшно ездить на них.

- Когда весь мир переходит на электромобили, в Ростове - "экогаз", - написал один из комментаторов.

- Видимо, когда приобретали, не учли условия эксплуатации, а именно климатическую зону, а только уровень личной выгоды, - предположил другой.

ИСТОЧНИК KP.RU