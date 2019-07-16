2019-07-16T17:36:52+03:00
Происшествия

Под Ростовом-на-Дону задержали мужчину, надругавшегося над 20-летней девушкой

Подозреваемый приехал из Дагестана
Илья БОГОМОЛОВ
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Подозреваемый заключен под стражу.Подозреваемый заключен под стражу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростовской области заключили под стражу 31-летнего жителя Дагестана. Мужчину подозревают в том, что он надругался над 20-летней жительницей города Батайска.

Как сообщил "КП" источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в поселке Темерницкий (Аксайский район). Угрожая жертве расправой, мужчина совершил в отношении нее "иные насильственные действия сексуального характера".

Известно, что подозреваемый ранее уже был судим за грабеж. Новое уголовное дело может закончиться для него сроком от четырех до десяти лет.

Напомним, ранее в Ростовской области был задержан приезжий из Пермского края, который четыре года насиловал женщину-инвалида первой группы, которая даже не могла оказать ему сопротивления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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