В Ростове-на-Дону дерево рухнуло на дорогу, перекрыв проезжую часть

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-16T16:43:24+03:00

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В Ростове рухнуло очередное дерево. Инцидент произошел 16 июля на улице 2-ой Краснодарской, в районе остановки "Магазин Богатырь". Фотографии с места ЧП появились в социальных сетях. На них видно, что ствол надломился у самого основания и завалился на дорогу, полностью перекрыв проезжую часть.

- Дерево рухнуло прямо на площадку автобусной остановки. Повезло, что людей в тот момент не было, - сообщил автор снимков.

Дерево достаточно быстро убрали с дороги, сейчас движение транспорта там осуществляется в обычном режиме. Комментируя происшествие, ростовчане предупреждаю друг друга, что во время непогоды, в городе активно падают ветки и целые деревья. Находясь на улице, нужно быть максимально осторожным и не парковать автомобили в "зоне риска". По сообщению синоптиков, плохая погода продлится сегодня до конца дня и завтра, 17 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU