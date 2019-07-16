В Ростове-на-Дону дерево рухнуло на дорогу, перекрыв проезжую часть
В Ростове рухнуло очередное дерево. Инцидент произошел 16 июля на улице 2-ой Краснодарской, в районе остановки "Магазин Богатырь". Фотографии с места ЧП появились в социальных сетях. На них видно, что ствол надломился у самого основания и завалился на дорогу, полностью перекрыв проезжую часть.
- Дерево рухнуло прямо на площадку автобусной остановки. Повезло, что людей в тот момент не было, - сообщил автор снимков.
Дерево достаточно быстро убрали с дороги, сейчас движение транспорта там осуществляется в обычном режиме. Комментируя происшествие, ростовчане предупреждаю друг друга, что во время непогоды, в городе активно падают ветки и целые деревья. Находясь на улице, нужно быть максимально осторожным и не парковать автомобили в "зоне риска". По сообщению синоптиков, плохая погода продлится сегодня до конца дня и завтра, 17 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU