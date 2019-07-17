2019-07-17T10:38:21+03:00
Звезды

Экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова призналась, что предпочитает мясо, а не сладости

Из сладкого красавица любит только экзотические фрукты
Илья БОГОМОЛОВ
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Татьяна Котова.Татьяна Котова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Несмотря на откровенные фотосессии с тортиками и ягодками, "Мисс Россия-2006" Татьяна Котова призналась поклонникам в Instagram, что не любит сладкое.

- Да, я - мясоед, и обычно это всех удивляет, ведь я девочка и должна хотеть конфет. Единственное, что я воспринимаю из сладкого - это экзотические фрукты, - написала певица, выложив фотографию с королевскими кокосами.

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Я не люблю сладкое! Да, я мясоед и обычно это всех удивляет, ведь я девочка и должна хотеть конфет.
24022 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В комментариях одни подписчики Котовой стали писать, что мясо любят темпераментные люди, другие отметили, что именно нелюбовь к сладкому помогла красавице добиться такой сногсшибательной фигуры.

Ранее певица рассказала о способах похудения. Своим подписчицам, мечтающим влезть в любимые платья, она советовала устроить себе пару разгрузочных дней с поеданием фруктов. Последних, по ее словам, можно съесть полтора килограмма в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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