Экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова призналась, что предпочитает мясо, а не сладости

СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-17T10:38:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на откровенные фотосессии с тортиками и ягодками, "Мисс Россия-2006" Татьяна Котова призналась поклонникам в Instagram, что не любит сладкое.

- Да, я - мясоед, и обычно это всех удивляет, ведь я девочка и должна хотеть конфет. Единственное, что я воспринимаю из сладкого - это экзотические фрукты, - написала певица, выложив фотографию с королевскими кокосами.

kottova Я не люблю сладкое! Да, я мясоед и обычно это всех удивляет, ведь я девочка и должна хотеть конфет.

В комментариях одни подписчики Котовой стали писать, что мясо любят темпераментные люди, другие отметили, что именно нелюбовь к сладкому помогла красавице добиться такой сногсшибательной фигуры.

Ранее певица рассказала о способах похудения. Своим подписчицам, мечтающим влезть в любимые платья, она советовала устроить себе пару разгрузочных дней с поеданием фруктов. Последних, по ее словам, можно съесть полтора килограмма в день.

ИСТОЧНИК KP.RU