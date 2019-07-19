2019-07-19T09:07:12+03:00
Общество

В Ростовской области сняли с мели теплоход

Во время происшествия никто не пострадал
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Утром 19 июля теплоход сняли с мелиУтром 19 июля теплоход сняли с мелиФото: ГУ МЧС России по РО
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Рано утром в пятницу, 19 июля, в Семикаракорском районе, в акватории реки Дон, сняли с мели теплоход (маршрут Сызрань - Кавказ).

- Конструктивных повреждений нет, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Водотечности и розлива невтепродуктов тоже нет.

Известно, что теплоход сель на мель накнануне, 18 июля, около одиннадцати вечера, временно переркрыв судовой ход. На помощь ему был отправлен буксир. В службе спасателя отмечают, что на данный момент судовой ход открыт.

Напомним, два дня назад в Ростове перевернулась моторная лодка, которая двигалась по реке Дон. По предварительным данным, два человека смогли спастись, одного еще ищут. По факту случившегося начала доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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