В Ростовской области 22-летний скутерист погиб, врезавшись в дорожный знак

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-22T16:47:04+03:00

Молодой человек скончался по дороге в больницу

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В Ростовской области 22-летний скутерист разбился насмерть, врезавшись в дорожный знак. ДТП произошло в середине дня, 20 июля, на автодороге "село Красная Поляна - село Развильное - село Песчанокопское" (Песчанокопский район).

Как рассказали "КП" в правоохранительных органах, местный житель гнал на скутере Racer без госномера, не справился с управлением и допустил наезд на столбик дорожного знака. От полученных травм парень скончался в автомобиле скорой помощи, который увез его с места аварии. Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.

Напомним, днем ранее в Кагальницком районе легковушка столкнулась с пассажирской маршруткой, пострадала 40-летняя пассажирка микроавтобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU