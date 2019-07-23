Главу Департамента архитектуры Ростова-на-Дону оштрафовали за разрешения на строительство

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-23T10:34:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовская прокуратура добилась того, чтобы руководитель городского департамента архитектуры Елена Гавриленко получила штраф. Ранее надзорное ведомство выявило нарушения в работе данного учреждения - чиновники не выдержали сроков выдачи разрешений на строительство и необоснованного отказывали в продлении срока действия этих документов в отношении трех местных фирм.

- Такая деятельность отраслевого органа городской администрации влечет нарушение прав застройщиков и участников долевого строительства на его своевременное завершение, - заключили в прокуратуре.

В отношении и. о. главного архитектора города, директора Департамента архитектуры и градостроительства Елены Гавриленко были возбуждены административные дела по статье "Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг". В итоге решением мирового судьи должностное лицо было оштрафовано. Добавим, что сам главный архитектор южной столицы Роман Илюгин сейчас находится под следствием по делу о хищении денег при долевом строительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU